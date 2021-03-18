17 марта состоялись первые два матча 1/2 финала конференций. Сыграли ЦСКА против «Локомотива» (0:2) и «Ак Барс» с «Салаватом Юлаевым» (4:1).

Обе игры начались с минуты молчания в память о защитнике МХК «Динамо Санкт-Петербург» Тимуре Файзутдинове, который 12 марта получил смертельную травму в результате попадания шайбы в сонную артерию.

В полуфинале Восточной конференции встретились «Ак Барс» и «Салават Юлаев», противостояние которых обычно именуют Зеленым дерби. Для «барсов» это уже пятая победа в розыгрыше Кубка Гагарина-2021, о чем напомнил на пресс-конференции Альберт Яруллин: он отметил пятую из 16 побед в to do листе.

Молодежный Чемпионат мира-2020 «Россия, думаете, это наша единственная камера?» Журналистка TSN ответила Воронкову 09/01/2020 В 18:00

Главный тренер «Салавата» Томи Лямся признался, что они оказались не готовы к такому уровню игры. Вратарь «Салавата» Юха Метсола ошибся в первом матче полуфинала Восточной конференции четыре раза: из четырех пропущенных шайб три он пропустил примерно за пять минут. После Лямся сменил вратаря, и калитку уфимцев занял Даниил Тарасов, а всю вторую половину третьего периода «Салават» играл и вовсе с пустыми воротами. Однако отыграться не смог.

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков в своем 100-м матче в КХЛ отметился шайбой: именно третий гол за казанцев он вкрутил в ворота Метсолы. Нападающий сказал, что чувства по поводу сотого матча, сыгранного в КХЛ, у него «обычные».

В рубке ЦСКА – «Локомотив» сухую победу одержали ярославцы, которые доказали, что могут противостоять лидеру КХЛ последних лет. Обе команды играли абсолютно на равных: железнодорожники не уступали столичному клубу ни в скорости, ни в единоборствах, ни в объеме катания.

В первую половину первого отрезка у команд не было даже полумоментов: только на 50-й минуте счет открыл нападающий «Локомотива» Егор Коршков. Его шайба и стала победной для ярославцев. ЦСКА сразу же полетел отыгрываться, но ярославцы оставались хладнокровными. За полторы минуты армейцы сменили Ларса Юханссона на шестого полевого, но в результате заработали гол в пустые за 20 секунд до конца матча. Можно сказать, что в 1/2 финала Западной конференции ЦСКА встретился с братом близнецом, которого не сумел обыграть.

Победную шайбу в пустые ворота за «Локомотив» забросил Михаил Беляев

В этом сезоне «Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в третий раз со счетом 4:1

Молодежный Чемпионат мира-2020 Воронков разбил молотком муляж той самой камеры с финала МЧМ 08/01/2020 В 05:20