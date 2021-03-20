Во втором матче Зеленого дерби 1/2 финала Восточной конференции «Салават Юлаев» уступил «Ак Барсу» в овертайме (1:2). Как и подобает противостояниям уфимцев с казанцами, матч был не только напряженным в игровом плане, но и насыщенным конфликтными ситуациями и спорными моментами. Так, хоккеисты успели посоревноваться и в рукопашном бою.

Участником большинства штрафных моментов стал нападающий «барсов» Дмитрий Воронков, который активно зарубался с Григорием Паниным и Евгением Бирюковым.

«Ак Барс» Фото: Getty Images

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На последней минуте второго периода, при счете 1:1, форвард казанского клуба посадил капитана «Салавата» Григория Панина на две минуты в штрафной бокс. Даже комментатор иронично высказался по поводу этого инцидента: «Ну клюшку то нужно держать в руках…»

Во второй раз удаление назначили в обе стороны , и Воронков тоже отправился на скамейку штрафников. После нереализованного броска по воротам уфимцев «барс» сцепился с Евгением Бирюковым и в процессе даже оставил его без шлема. Бирюков показывал судьям, что он не снял краги, но не убедил их добавить Воронкову лишние минуты штрафного времени: «Поэтому я и не сбрасывал перчатки, надеялся, что ему дадут больше, но так вот посчитали нужным, не знаю… Так посчитали в этом моменте», - сказал Бирюков журналистам. Оба игрока были наказаны за «грубость» на две минуты.

На послематчевой пресс-конференции журналисты задали вопрос «юлаевцам» Панину и Бирюкову о постоянных стычках с Воронковым. Хоккеисты ничего конкретного не сказали, но дали понять, что это не единственный «подлый» поступок со стороны казанского форварда: «К сожалению, не могу комментировать, но могу сказать, что в последней игре чемпионата у меня точно такой же эпизод был, именно с ним», – рассказал Панин

Счет в серии 1/2 финала Восточной конференции между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» 2-0 в пользу казанцев.

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