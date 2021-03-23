После второго матча четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов выдал необычную фразу, которая быстро превратилась в мем.

«Ребята, молодчики! Хорошая игра, боевая игра. Ребята, готовимся. Там приезжаем завтра, шиндр-мындр, раскатки не будет – в 14:30 по Москве играем. Спасибо!», – сказал тренер хоккеистам в раздевалке.

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Необычная присказка вызвала вопросы у болельщиков – никто не мог понять, что она означает. Сам Квартальнов решил не раскрывать значения фразы. «А это как в фильме, помнишь? А чтобы, говорит, никто не догадался», – сказал тренер в сюжете клубного телеканала перед третьей игрой. К тому моменту «шиндр-мындр» уже стал мемом среди хоккеистов. «My position is shyndr-myndr», – пошутил канадский нападающий Патрис Кормье в пути на матч с «СЮ».

Болельщикам шутка зашла – они завалили соцсети клуба комментами с просьбой выпустить тираж футболок с соответствующей надписью. Идею реализовали всего за день.

Что же такое шиндр-мындр? В одном из комментариев болельщик «Ак Барса» выдал самую логичную трактовку.

«С татарского «Вот как-то так!». Есть еще аналогичное: «Фалян-тэгян», типа «таким образом». Правда, надо заметить, что правильно надо произносить «шиндэр-мендэр». Но это уже на совести так называемых русскоязычных переводчиков...»

«Ак Барс» ведет серию с «Салаватом Юлаевым» со счетом 3-0.

Четвертый матч серии состоится 23 марта и начнется в 17:00 (мск).

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