В третьем матче серии 1/2 финала Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина СКА на выезде зубами и кулаками вырвал победу у московского «Динамо» в овертайме со счетом 3:2.



Победную шайбу за армейцев с Невы в четвертом периоде забросил Владислав Каменев с передачи Евгения Тимкина. Гол интересен тем, что его не заметили ни болельщики на стадионе, ни динамовцы, ни сам автор броска:



«Не сразу увидел, честно! Но я видел перед тем как бросать, что там справа много места открыто, бросил, походу так сильно, что там никто не понял сразу. Праздновать начал, когда увидел, что все начали праздновать, на судью посмотрел – тоже показывает гол, ну и все», – рассказал Каменев на послематчевой пресс-конференции.





Его партнер по команде и по совместительству по победной шайбе Евгений Тимкин тоже не сразу заметил, что команда выиграла, хотя именно он довел шайбу до ворот, а завершил контратаку Владислав. По его словам, он был в борьбе и не сразу увидел, что команда забила, а понял, уже когда Каменев поднял руки.

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Счет в серии стал 2-1 в пользу СКА.

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