Казанский «Ак Барс» вышел в финал Восточной конференции Кубка Гагарина.

В полуфинальной серии татарстанский клуб всухую прошел башкирский «Салават Юлаев». В четвертом матче на «Уфа Арене» казанцы вышли вперед во втором периоде – Кирилл Петров и Дмитрий Воронков забросили две шайбы за 68 секунд. А на 42-й минуте Станислав Галиев набрал второе очко в матче и сделал счет 3:0.

В «СЮ» сначала заменили основного вратаря, а затем сняли его на последних минутах. Уфимцы максимально сократили отставание к 57-й минуте, но оставшегося времени не хватило. 3:2 – «Ак Барс» удержал преимущество и победил в четвертом матче.

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В регулярном сезоне «барсы» и «Салават» обменялись двумя домашними победами. Но татарстанцы финишировали на первом месте в конференции, а уфимцы – на четвертом.

«Ак Барс» в финале Востока встретится с победителем пары «Авангард» – «Металлург» (Магнитогорск). После трех матчей лидирует омский клуб из Балашихи – 2-1.

На Западе с тем же счетом 2-1 ведут две армейские команды – ЦСКА выигрывает у ярославского «Локомотива», а СКА доминирует в серии с московским «Динамо».

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