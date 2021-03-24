В плей-офф Кубка Гагарина определился первый полуфиналист – им стал казанский «Ак Барс». Команда Квартальнова всухую разбомбила «Салават Юлаев» в серии 4-0.

Эмоции после победы всегда зашкаливают, а после выхода в полуфинал плей-офф особенно. Казанцы оказались щедры на забавные комментарии в победной раздевалке.

Игры в серии «Зеленого дерби» не были слишком просты для хоккеистов из Татарстана. Лишь в одном матче у них была уверенная победа 4:1, остальные три были добыты с минимальным отрывом в одну шайбу.

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«Парни, молодчики, обыграли, но чуть-чуть чурчхелу мы не облизнули, да?» – с иронией похвалил своих «барсов» главный тренер команды Дмитрий Квартальнов.

Автор победной шайбы Станислав Галиев заполнил своей шайбой место в победном сундуке для восьмого выигрыша. Сундук в виде канистры стал полон ровно наполовину.

Александр Бурмистров уверен, что своей игрой в конце казанцы подсадили всех на «валидольчик», также игрок поблагодарил всех болельщиков за поддержку.

Капитан команды Артем Лукоянов выдал самый пламенный монолог, в котором поблагодарил и замотивировал всех на победу:

«Парни, каждый, кто здесь стоит, вы, наверное, все видели, что у нас реально есть яйца! И мы не просто так их [«Салават Юлаев»] 4-0 [в серии] обыграли. Так что, это только начало, все впереди!» – сказал лидер команды.

Лукоянов поздравил весь Татарстан с победой и пригласил башкирских болельщиков в гости.

«Ак Барс» в финале Востока встретится с победителем пары «Авангард» – «Металлург» (Магнитогорск). После трех матчей лидирует омский клуб – 2-1.

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