24 марта состоялось заседание Наблюдательного совета хоккейного клуба «Спартак». На нем было принято решение не продлевать контракты с тренерским штабом Олега Знарка.

Такое решение было принято после поражения в первом раунде Кубка Гагарина от ЦСКА со счетом 0-4 в серии.

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