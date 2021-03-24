24 марта состоялось заседание Наблюдательного совета хоккейного клуба «Спартак». На нем было принято решение не продлевать контракты с тренерским штабом Олега Знарка.
Такое решение было принято после поражения в первом раунде Кубка Гагарина от ЦСКА со счетом 0-4 в серии.
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- Знарок возглавил «Спартак» перед стартом регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20.
- Под руководством тренера сборная России выиграла Олимпиаду-2018.
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