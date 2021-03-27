Петербургский СКА вышел в третий раунд Кубка Гагарина, в пятиматчевой серии обыграв московское «Динамо». Последняя игра, определившая финалиста Западной конференции, завершилась со счетом 4:0 в пользу петербургских армейцев.

«Понятно было, что «Динамо» некуда отступать. Они начали встречу очень активно. Гол Тимкина в раздевалку добавил нам эмоций и подпортил настроение динамовцам. Второй и третий периоды мы сыграли неплохо, доведя матч до победы. Очень рады успеху в серии, поскольку очень неудачно действовали против «Динамо» в регулярном чемпионате. Ребята молодцы. Прошли серьезного соперника. Хочу отметить и наших болельщиков, поддерживавших нас и дома, и в Москве. Аура, которая была во дворце на протяжении всех матчей, очень положительно отразилась на команде в плане психологии.

Только по ходу первой серии ребята стали понимать, что такое плей-оффные игры. Они отличаются от гладкого чемпионата. После поражения в первом матче мы сделали правильные выводы, определились с составом и пошли с ним дальше. Сыграли хорошо, грамотно. Начиная со второй игры мы добавили в агрессии и самоотдаче. В плане тактики тоже перестроились. Благодарен ребятам – они сделали то, что мы просили», – прокомментировал успех в серии главный тренер СКА Валерий Брагин.

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Коуч «Динамо» Владимир Крикунов назвал главной причиной поражения отсутствие на льду Дмитрия Кагарлицкого, который получил травму.

«Мы отыграли весь чемпионат неплохо, но в плей-офф игра не получилась. Первую сыграли хорошо, а потом что-то не пошло. Ребята все хотели выиграть. Старались, бились. Сегодня нахватали удалений. Так бывает в спорте. У нас и первое звено выпало. Кагарлицкий сломал челюсть. Поэтому первое звено в своем составе и не сыграло. Дальше мы пробовали разных ребят, но никто не смог заменить Кагарлицкого», – резюмировал тренер бело-голубых.

Капитан москвичей Вадим Шипачев посетовал на слабую реализацию моментов. «Знали Питер, хорошо играет, разбирали, но в итоге получилось, что мы не могли забить вообще, имея хорошие моменты. Не забиваешь голы, естественно, Питер накажет, так и получилось по серии. Свои моменты не используем, потом нам забивают, мы проигрываем матч. По горячке после игры у меня, наверное, все.

Мы не забивали свои хорошие моменты, правильно говорите, выходил один в одного, потом сразу же большинство дали – не забили. У Питера был момент – забили. Не забиваешь голы – не выигрываешь. СКА играл, в принципе, как и в сезоне, они забили свои моменты, а мы – нет», – заявил форвард.

За выход в финал Кубка Гагарина СКА поспорит с победителем пары ЦСКА – «Локомотив».

СКА – двукратный обладатель Кубка Гагарина в сезонах-2014/15 и 2016/17.

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