27 марта в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф «Локомотив» дома обыграл ЦСКА в овертайме (2:1). Счет стал 3-3, и теперь все решит одна, последняя игра на этом этапе.

Главный тренер столичного клуба Игорь Никитин на послематчевой пресс-конференции сказал все четко, кратко и по делу: «Нечего комментировать. Готовимся к следующей».

Зато центрфорвард команды Андрей Светлаков рассказал, в чем причина неудачи в шестой игре серии. Его гол в этой игре арбитры после запроса Андрея Скабелки, главного тренера ярославцев, не засчитали, поскольку нападающий выскочил со скамейки штрафников и заехал в зону гораздо раньше, чем там оказалась шайба.

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«В концовке где-то мы, наверное, ошиблись, поэтому пропустили гол. В принципе играли более-менее, только удаления подвели. Ничего, готовимся к следующей игре. Гол не засчитали, потому что я залез немного раньше во «вне игры», по этой причине и не засчитали. В следующем матче ни у кого не будет права на ошибку. В этой игре было 6 удалений: где-то эмоции нас подвели, конечно, надо их контролировать. Постараемся меньше удаляться в следующей игре», – цитирует Светлакова официальный сайт ЦСКА

Седьмой матч четвертьфинала состоится 29 марта в Москве.

ЦСКА – обладатель Кубка Гагарина-2018/2019 и чемпион России-2019/2020.

«Локомотив» ни разу за всю историю КХЛ не выигрывал главный трофей лиги.

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