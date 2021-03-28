Опубликовано 28/03/2021 в 14:25 GMT | Обновлено 28/03/2021 в 14:25 GMT

Омский «Авангард» вышел в финал Восточной конференции Кубка Гагарина.

В шестом матче полуфинальной серии балашихинский клуб разгромил магнитогорский «Металлург» – 5:1. На пятой минуте Сергей Толчинский открыл счет, во втором периоде Максим Карпов сравнял, но «Авангард» за 15 секунд забросили две шайбы – сначала Егор Чинахов реализовал большинство, а затем Денис Зернов в соло увеличил преимущество.

А на 37-й минуте Рид Буше в ситуации 4-на-5 убежал в контратаку и со второго броска пробил Василия Кошечкина. А в конце третьего периода Алексей Емелин прикончил «Магнитку» пятым голом.

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«Авангард» выиграл серию со счетом 4-2 и вышел в финал Востока, где встретится с казанским «Ак Барсом».

Нападающий «омских ястребов» Рид Буше забил в меньшинстве, набрал очки в 15-м матче подряд и обновил рекорд клуба. Ранее Яромир Ягр и Тэйлор Бек отличались результативными баллами в 10 встречах КХЛ подряд.

В финале Запада точно сыграет санкт-петербургский СКА. Соперник питерских армейцев определится в седьмом матче серии ЦСКА – «Локомотив». Он состоится в Москве в понедельник, 29 марта.

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