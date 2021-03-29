Московский ЦСКА вышел в финал Западной конференции КХЛ.

В седьмом матче полуфинальной серии армейцы уверенно победили ярославский «Локомотив» – 2:0. Мэт Робинсон в большинстве и Максим Шалунов в равных составах забросили две шайбы за 13 минут. Вратарь столичного клуба Ларс Юханссон совершил 24 сейва и сделал шатаут. Москвичи выиграли седьмой матч и взяли серию со счетом 4-3.

КХЛ «Авангард» забросил 5 шайб «Магнитке» и вышел в финал Востока ВЧЕРА В 14:25

В финале Запада действующие обладатели Кубка Гагарина сыграют с санкт-петербургским СКА. Питерцы в параллельной серии без нервов обыграли московское «Динамо» – 4-1.

В регулярном чемпионате КХЛ ЦСКА взял у СКА три матча из четырех.

В финальной серии Восточной конференции встретятся казанский «Ак Барс» и омский «Авангард». Первый матч в Татарстане состоится в субботу, 3 апреля, в 17:00 по московскому времени.

КХЛ «Не забиваешь – Питер накажет». СКА вышел в финал Запада 27/03/2021 В 08:16