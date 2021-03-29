Московский ЦСКА вышел в полуфинал розыгрыша Кубка Гагарина, где сразится с питерским СКА.

Москвичи в седьмом матче серии обыграл «Локомотив» со счетом 2:0, и что же сказал тренер армейцев Игорь Никитин? Вы не поверите!

«Тяжелая серия. Выиграли. Готовимся дальше», – прокомментировал серию и победу над «железнодорожниками» главный тренер армейцев на послематчевой пресс-конференции.

КХЛ «Советский спорт»: Знарок возглавит ЦСКА 21/04/2018 В 12:21

Игорь Никитин Фото: Getty Images

До финала Западной конференции был сыгран 71 матч и состоялось столько же пресс-конференций. Главный тренер ЦСКА отвечал по-разному: когда-то более развернуто, когда-то объяснялся в двух словах, но всегда использовал свою уже коронную фразу: «Готовимся дальше».

Что вкладывает в эту фразу главный тренер армейцев? Есть несколько вариантов:

1.Игорь Николаевич повторяет за Дмитрием Квартальновым, главным тренером «Ак Барса», который создал мем сезона КХЛ «ШИНДР-МЫНДР». Каждый раз, использую эту фразу на пресс-конференциях, он ждал, когда же журналисты разглядят в его высказываниях фишку. Дождался.

2.Никитин вкладывает в эту фразу все, что зрители и сами могут увидеть в игре, мол: «Смотрите сами матч, делайте выводы, результат на табло, все решения тренеров по команде мы оглашать не будем».

3.Главный тренер ЦСКА просто троллит журналистов, давая им волю для собственного рассуждения, и не считает нужным комментировать и так очевидные вещи.

Гадать можно сколько угодно, но очевидно, что Никитин нашел самый оптимальный вариант. Эта фраза помогает ему снять с себя ответственность за лишние слова на пресс-конференции. Благодаря ей ему не приходится лить воду и растягивать интересные небольшому числу людей размышления. Он дает зрителям и болельщикам надежду на лучший исход в каждом последующем матче, ведь слова «готовимся дальше» наполнены решительности и уверенности в силах игроков команды.

В финале Западной конференции армейцев ждет непростой соперник. Интересно, что скажет тренер, если ЦСКА не выиграют серию.

«Локомотив» ни разу не выигрывал Кубок Гагарина.

ЦСКА заполучил заветный трофей КХЛ в 2019 году, в 2020 из-за незаконченного сезона армейцев признали чемпионами России.

КХЛ ЦСКА разбил «Локо» в 7-м матче и вышел в финал Запада на СКА 2 ЧАСА НАЗАД