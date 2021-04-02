Опубликовано 02/04/2021 в 18:45 GMT | Обновлено 02/04/2021 в 19:07 GMT

ЦСКА выиграл первый матч финала Западной конференции Кубка Гагарина у СКА.

Столичный клуб еще в стартовом периоде забросил две шайбы за минуту. Сначала Иван Телегин подставил клюшку на пятаке под пас Мэта Робинсона.

КХЛ ЦСКА разбил «Локо» в 7-м матче и вышел в финал Запада на СКА 29/03/2021 В 18:44

Спустя 54 секунды Антон Слепышев воспользовался ошибкой петербуржцев в своей зоне и прошил ближний угол.

После первого периода Валерий Брагин заменил вратаря. Вместо Магнуса Хелльберга, пропустившего две шайбы после девяти бросков, на оставшиеся два игровых отрезка место в раме занял Александр Самонов. А в третьем периоде Константин Окулов остался один за воротами, нашел передачей Максима Шалунова, и тот расстрелял Самонова на дальней штанге.

ЦСКА победил со счетом 3:0 и повел в финальной серии Запада – 1-0.

Два армейских клуба встречаются в финале Западной конференции в пятый раз за шесть последних сезонов. Счет очных противостояний в этих пяти розыгрышах плей-офф – 3-1 в пользу ЦСКА.

Вратарь столичных армейцев Ларс Юханссон провел второй сухой матч подряд. Ранее шведский голкипер отыграл на ноль седьмую встречу полуфинала Запада против ярославского «Локомотива».

Вторая игра серии Кубка Гагарина-2021 состоится в воскресенье, 4 апреля, в 17:00 по московскому времени, также на столичной «ЦСКА Арене».

КХЛ «Не забиваешь – Питер накажет». СКА вышел в финал Запада 27/03/2021 В 08:16