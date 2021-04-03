Слухи о возвращении Кови в КХЛ поползли еще год назад, когда он оказался в глухом запасе «Лос-Анджелеса». В «Кингз» хоккеист прошел драфт отказов и официально стал свободным агентом. К счастью, он выбрался из Калифорнии и подписался в «Монреаль». «Канадиенс» предложили русскому форварду двусторонний контракт на сумму 700 тысяч долларов в год, но с сокращением в 10 раз в случае понижения в АХЛ.

За такие деньги согласится играть далеко не каждый новичок, но Илья думал вовсе не о деньгах, а о Кубке Стэнли, который ему до сих пор не покорился. За «Монреаль» Кови сыграл 22 матча, набрав 13 (6+7) очков, но меньше чем через два месяца, в дедлайн трансферного рынка НХЛ, его обменяли в «Вашингтон». Там он провел 15 игр, в том числе 8 в плей-офф, и набрал 5 (4+1) баллов.

Илья Ковальчук Фото: Getty Images

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Несмотря на топовый статус свободных агентов среди россиян, ни один клуб НХЛ не предложил Илье контракт даже за минимальные деньги: «Вашингтон» и «Монреаль» отказались от хоккеиста из-за потолка зарплат. Чтобы не пропустить сезон, Ковальчук принял предложение «Авангарда» за день до дедлайна на трансферном рынке. Крутилась версия, что хоккеист вернется в «Спартак», но генменеджер красно-белых Алексей Жамнов заявил – у них в бюджете нет средств для подписания такого дорогостоящего игрока.

В итоге первый номер драфта НХЛ-2001 отправился работать в тандеме с бывшим тренером в «Атланте» Бобом Хартли, которого он сам и посоветовал биг-боссу «ястребов» Алексею Крылову. После объявления о переходе Ковальчука в омский клуб о перспективах Ильи в КХЛ активно спорили. Возможности 37-летнего хоккеиста были под большим вопросом, потому что сезон в НХЛ начался только после Нового года – Кови больше трех месяцев находился без игровой практики, в то время как регулярка КХЛ стартовала 2 сентября.

Неизвестно, как, где и с кем тренировался Ковальчук, в какой форме находился, ведь на момент подписания соглашения до розыгрыша Кубка Гагарина оставалось два месяца. Плюс ко всему статистика за последний сезон НХЛ у Кови не самая выдающаяся: за 46 матчей в регулярном чемпионате он набрал 26 (10+16) очков, в плей-офф за 8 игр у российского форварда всего один балл – результативная передача.

Илья Ковальчук Фото: Imago

После того как хоккеист прибыл в расположение клуба, он уже знал, что в следующем матче выйдет на лед. Для него было важно заполучить как можно больше игрового времени. В первом матче Ковальчука за «Авангард» против «Куньлуня» именно его звено вышло первым на лед, хотя изначально Кови был заявлен во второй тройке нападающих. Когда шайба впервые дошла до Кови, стало заметно, что он не играл с августа. Были трудности с обработкой, неточные пасы, но Хартли щедро одаривал его игровым временем, в том числе в формате 4x4.

Несмотря на отсутствие предсезонки, долгий перерыв и плохую физическую форму, за пять минут до конца второго периода чемпион Пхёнчхана забил первую шайбу за омский клуб. Именно его гол послужил стартом камбэка ястребов». Правда, в овертайме Илья заработал второе удаление, а затем вышел на решающий буллит и не реализовал его.

Очевидно, что в первом матче после долгого перерыва от участника семи чемпионатов мира никто не ждал чуда, но Кови приятно удивил. По ходу зимы он все же набрал форму, и Хартли, как оказалось, не прогадал.

В четвертом матче серии первого раунда плей-офф против «Автомобилиста» Кови летал по площадке, и Боб снова увидел 22-летнего Ковальчука, когда он играл за «Атланту». В этой игре он провел более 30 минут на льду и отметился дублем, в том числе победным голом в овертайме на 89-й минуте.

К финалу Востока Кови подходит с неплохой статистикой: в регулярке Ковальчук сыграл 16 матчей и набрал в них 17 (5+12) очков, в 9 играх плей-офф у него 7 очков, 3 гола и 4 ассиста. Судя по последним событиям, 37-летний нападающий неплохо справляется с обязанностями, помогает команде побеждать и, кажется, у него открылось второе дыхание. С новым лидером у «Авангарда» есть все шансы побороться за трофей.

Илья Ковальчук, «Авангард» (Омск), КХЛ Фото: Getty Images

Одноклубники Кови также очень рады его переходу. «Мы все почувствовали, какой он крутой человек, игрок и вообще настоящая легенда. Он очень помог улучшить атмосферу в раздевалке. Пошутить может, подбадривает, советует. Я думаю, что команде его приход пошел на пользу. Да и я играю с Ильей в одной тройке. Ковальчук очень здорово усилил «Авангард», – рассказал Сергей Толчинский.

Перед началом полуфинальной серии плей-офф с «Ак Барсом» Хартли заверил болельщиков, что не стоит судить Ковальчука только по результативности: «Я действительно знаю, какой игрок Илья. Самое легкое судить о нем по цифрам на табло, по статистике, но мы знаем его с другой стороны, и он настоящий лидер. Одно его присутствие очень много значит для всего клуба в целом и помогает «Авангарду» двигаться в направлении Кубка Гагарина».

Ковальчук – двукратный чемпион мира и победитель Олимпийских игр. Чтобы стать членом «Тройного золотого клуба», не хватает лишь победы в Кубке Стэнли, которой он так одержим.

Сам хоккеист высказывался по поводу завершения карьеры в лучшей лиге мира и заявил, что двери в НХЛ он не закрывал. Но едва ли после «ястребов» Кови удастся снова уехать за океан. Во-первых, показывать результативность с каждым матчем в Континентальной лиге ему становится все труднее. На протяжении двух месяцев в регулярке КХЛ он зарабатывал в среднем балл за матч, но в плей-офф этот результат стал значительно ниже.

НХЛ нужны игроки, которые отрабатывают полный сезон по-максимуму, а не только на старте. Во-вторых, НХЛ не интересны возрастные игроки – претенденты на Кубок Стэнли не смотрят на 37-летних ветеранов. Поэтому перспективы Кови в лучшей лиге мира туманны – вряд ли кто-то даст ему еще один шанс.

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