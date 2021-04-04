ЦСКА дома победил СКА во втором матче финальной серии Западной конференции КХЛ – 2:0.

В первом периоде заброшенных шайб не было, и игра проходила равной, хотя моменты хозяев льда были чуть опаснее. В начале второго они вышли вперед – Максим Шалунов получил блестящую передачу на ход в середине площадки, ворвался в зону СКА и расстрелял Александра Самонова.

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В начале третьего периода СКА попытался организовать штурм ворот Ларса Юханссона, но все их усилия оказались напрасными, а затем хозяева спокойно довели дело до победы. За 7 секунд до финиша Константин Окулов расстрелял пустые ворота.

В первом матче также были сильнее москвичи (3:0). С учетом седьмого матча против «Локомотива» ЦСКА одержал уже три сухие победы подряд.

Ближайшие две игры пройдут в Санкт-Петербурге 6 и 8 апреля.

На Востоке «Авангард» ведет у «Ак Барса» (1-0).

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