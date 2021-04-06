Опубликовано 06/04/2021 в 10:38 GMT | Обновлено 06/04/2021 в 10:38 GMT

Капитан омского «Авангарда» Алексей Емелин находится в тяжелом состоянии в больнице.

«БИЗНЕС Online» сообщает , что 34-летний хоккеист обратился за медицинской помощью в субботу, 3 апреля, после первого матча финала Восточной конференции против «Ак Барса». С подозрением на коронавирус его перевели в инфекционную больницу. Тест оказался отрицательным, но Емелина госпитализировали.

Он находится в сознании, но состояние оценивается врачами как тяжелое. Диагноз – токсический шок печени, который не связан с полученной в последнем матче травмой. Алексея переведут на лечение в Москву.

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