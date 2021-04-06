Опубликовано 06/04/2021 в 18:48 GMT | Обновлено 06/04/2021 в 18:56 GMT

Московский ЦСКА взял у питерского СКА третий матч финальной серии Запада.

Хозяева открыли счет уже на второй минуте. Евгений Тимкин замкнул передачу Владислава Каменева из-за ворот и забросил первую шайбу СКА в этой серии.

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Но уже во втором периоде столичный клуб перевернул игру. Сначала Антон Слепышев с передачи Никиты Сошникова замкнул дальнюю штангу и реализовал большинство.

Через пару смен Джон Гилмор набросил с правого фланга на пятак, голкипера хозяев Александра Самонова плотно закрыли, и защитник ЦСКА четко попал в сетку.

А затем Максим Шалунов мощно щелкнул по воротам и забросил третью шайбу за восемь минут. После этого гола главный тренер СКА Валерий Брагин заменил голкипера и выпустил Магнуса Хелльберга вместо Александра Самонова.

В третьем периоде Игорь Ожиганов пошел на пятак и затолкал шайбу в сетку. У петербургского клуба оставалось почти четыре минуты на эквалайзер, но хозяева так и не забросили решающий гол.

А на 59-й минуте Мэт Робинсон дождался ошибки Тимкина при игре 5-на-6 и поразил пустые ворота питерцев. Плюс Константин Окулов реализовал выход на пустые и второй раз наказал СКА.

5:2 в матче и 3-0 в серии – ЦСКА уверенно ведет в финале конференции и близок к попаданию в решающую стадию Кубка Гагарина.

ЦСКА и СКА встречаются в финале Запада в пятый раз за шесть последних сезонов. В четырех сериях из пяти победил московский клуб.

Четвертый матч серии состоится в Санкт-Петербурге в четверг, 8 апреля, и начнется в 19:30 по московскому времени.

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