Как известно, у спортсменов принято не брить лицо во время важных матчей, потому что есть риск спугнуть удачу и проиграть.

В первых двух матчах полуфинальной серии плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина в Москве главный тренер петербуржских армейцев Валерий Брагин стоял на тренерской вахте с недовольным усатым лицом. Его даже сравнили с мушкетером , не хватило только шляпы с пером. Однако это не помогло СКА выиграть. Армейцы СПб не забросили ни одной шайбы и вернулись домой при счете 0-2 в серии.

К третьему матчу, уже в родном Петербурге, Валерий Николаевич произвел кардинальное косметическое изменение – сбрил усы, но камбэка, пока, это не принесло: ЦСКА выиграл за счет системной игры и непробиваемой обороны.

КХЛ ЦСКА обыграл СКА – до финала Кубка Гагарина осталась 1 победа 3 ЧАСА НАЗАД

Валерий Брагин Фото: Getty Images

В СКА уже все перепробовали: отрастили усы, сбрили их; не забрасывали два матча подряд, теперь забили; меняли вратарей, в Москве играли, теперь уже и в Питере на родном льду при удобном размере площадки, сторонами менялись и брали тайм-ауты. Что же еще сделать СКА? Неизвестно, а ведь от вылета из плей-офф команду отделяет всего один проигрыш.

ЦСКА и СКА встречаются в финале Запада в пятый раз за шесть последних сезонов. В четырех сериях из пяти победил московский клуб.

Четвертый матч серии состоится в Санкт-Петербурге в четверг, 8 апреля, и начнется в 19:30 по московскому времени.

КХЛ ЦСКА выиграл оба домашних матча у СКА перед переездом серии 04/04/2021 В 16:13