«Авангард» выиграл оба матча в Казани и ведет в финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина у «Ак Барса» 2-0, но параллельно с переездом серии в Балашиху омский клуб столкнулся с неожиданной проблемой. Капитан «Авангарда» Алексей Емелин попал в больницу в тяжелом состоянии, а история с его госпитализацией получила неожиданное продолжение.

Что случилось

Алексей Емелин получил травму в первом матче финала Восточной конференции Кубка Гагарина с «Ак Барсом» в результате столкновения с капитаном казанцев Артемом Лукояновым. Капитан «Авангарда» упал и поднялся со льда только с помощью одноклубников. Хоккеиста увели в раздевалку, но спустя некоторое время он вернулся на площадку и доиграл встречу до конца.

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В субботу, 3 апреля, уже после матча с «Ак Барсом», Емелин обратился за медицинской помощью. С подозрением на коронавирус его перевели в инфекционную больницу. Тест оказался отрицательным, но Алексея в тяжелом состоянии госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу Казани. Диагноз – токсический шок печени, который не связан с полученной в последнем матче травмой. Позже Алексея перевезли в Москву в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

Журналист Алексей Шевченко написал в своем телеграм-канале, что предварительный диагноз Алексея Емелина – острая почечно-печеночная недостаточность. Пока защитник «Авангарда» находится в реанимации.

В организме хоккеиста нашли наркотики

7 апреля МВД по Татарстану сообщило сенсационную новость: в организме Емелина обнаружены следы наркотиков.

«По результатам медицинских анализов, у капитана ХК «Авангард» Алексея Емелина обнаружены следы наркотических веществ. Материалы переданы в МВД. В настоящее время проводится проверка», – рассказал «Коммерсанту» представитель пресс-службы МВД по Татарстану Максим Костромин.

Согласно информации «БИЗНЕС Online» , днем 7 апреля оперативники МВД уже посетили отель, в котором проживал Емелин до того, как он попал в больничную палату. Они искали одну из горничных, которой не оказалось на смене.

Как наркотики попали в организм Емелина?

Пока существует две основных версии: речь может идти как о прямом попадании наркотиков в организм, так и о введении препаратов с обезболивающим эффектом. Допинг-контроля в матчах «Ак Барса» и «Авангарда» не проводилось.

Как сообщил Алексей Шевченко, защитник «Авангарда» отрицает применение каких-то запрещенных препаратов.

Как отреагировал клуб?

заявлении «Авангарда» на официальной странице «ВКонтакте» говорится, что клуб ждет официальное заключение от врачей НИИ им. Склифосовского по диагнозу Емелина:

«Транспортировка Алексея Емелина из Казани в Москву прошла успешно. Состояние хоккеиста стабильное, продолжаются необходимые процедуры и обследования. Алексей на связи с командой, уже пожелал ребятам удачи в важнейшем матче финальной серии Восточной конференции КХЛ.

На данный момент у клуба нет какой-либо информации, подтверждающей наличие в организме Алексея наркотических или каких-либо других запрещенных веществ. Также с удивлением наблюдаем в СМИ заголовки о том, что Алексею якобы предстоит операция по трансплантации печени. Мы считаем данную информацию провокацией, направленной на дестабилизацию обстановки в команде перед важнейшей игрой».

Перед третьим матчем серии против «Ак Барса» в раздевалке омского клуба вывесили свитер Емелина. «Кэп мысленно с нами», – говорится в твиттере «Авангарда».

Емелин – двукратный обладатель «Кубка Гагарина» в составе «Ак Барса» и чемпион мира 2012 года.

С 2011 года Алексей выступал в НХЛ за «Монреаль» и «Нэшвилл». Перед сезоном 2018/19 он вернулся в КХЛ, подписав 3-летний контракт с «Авангардом».

В 2012 году игрок «Авангарда» уже становился участником скандала с запрещенными веществами: в пробе защитника омичей Антона Белова после четвертого матча финала Кубка Гагарина был обнаружен препарат метилгексанамин. Хоккеист был дисквалифицирован на три месяца – с 21 апреля по 21 июля.

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