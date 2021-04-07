«Ак Барс» обыграл «Авангард» в третьем матче финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина со счетом 2:1.

Результат был сделан в стартовые 10 минут первого периода: на 2-й минуте защитник казанцев Роман Рукавишников открыл счет, а спустя 6 минут нападающий Дмитрий Воронков удвоил преимущество «Ак Барса». На 36-й минуте омичи усилиями Клима Костина сократили разрыв в счете, но большего добиться не удалось.

Победа позволила «Ак Барсу» сократить преимущество в серии – 1-2.

Следующий матч команды проведут 9 апреля. Он стартует в 19:00 (мск).

КХЛ В анализах Емелина нашли наркотики. Что об этом известно? 2 ЧАСА НАЗАД

КХЛ Емелин – в больнице в тяжелом состоянии. Его увезут в Москву ВЧЕРА В 10:38