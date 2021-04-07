«Ак Барс» обыграл «Авангард» в третьем матче финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина со счетом 2:1.
Результат был сделан в стартовые 10 минут первого периода: на 2-й минуте защитник казанцев Роман Рукавишников открыл счет, а спустя 6 минут нападающий Дмитрий Воронков удвоил преимущество «Ак Барса». На 36-й минуте омичи усилиями Клима Костина сократили разрыв в счете, но большего добиться не удалось.
- Победа позволила «Ак Барсу» сократить преимущество в серии – 1-2.
- Следующий матч команды проведут 9 апреля. Он стартует в 19:00 (мск).
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