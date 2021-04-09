Омский «Авангард» сообщил, что состояние капитана клуба Алексея Емелина улучшилось, он выписан из реанимации.

6 апреля хоккеист попал в больницу в тяжелом состоянии: ему поставили диагноз «токсический шок печени», сообщалось, что может потребоваться трансплантация органа. Позже история с госпитализацией Емелина получила неожиданное продолжение – появилась информация, что в организме игрока нашли следы наркотиков

«Состояние Алексея Емелина улучшилось: он выписан из отделения реанимации НИИ им. Склифосовского и переведен в профильное отделение в другой клинике. Алексей остается на связи с командой, пожелал ей удачи в сегодняшней игре. Желаем здоровья нашему капитану и ждем его возвращения!», – говорится в официальном заявлении «Авангарда».

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Емелин – двукратный обладатель «Кубка Гагарина» в составе «Ак Барса» и чемпион мира 2012 года.

С 2011 года Алексей выступал в НХЛ за «Монреаль» и «Нэшвилл». Перед сезоном 2018/19 он вернулся в КХЛ, подписав 3-летний контракт с «Авангардом».

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