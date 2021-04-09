«Ак Барс» в гостях в четвертом матче переиграл «Авангард» и сравнял счет в серии – 2-2. Встреча, состоявшаяся в Балашихе, завершилась со счетом 2:1.
Первую шайбу в матче на 6-й минуте с передачи Александра Бурмистрова забросил Михаил Глухов. Во втором периоде соперники не отличились, зато нахватали 16 минут штрафа (8 из них – обоюдные удаления). На 1-й минуте третьего периода Станислав Галиев упрочил преимущество «Ак Барса». Единственная шайба «Авангарда» влетела в ворота отразившего 31 из 32 бросков Тимура Билялова за 8 секунд до финальной сирены. Автор – Корбан Найт.
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