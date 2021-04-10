Опубликовано 10/04/2021 в 18:33 GMT | Обновлено 10/04/2021 в 18:40 GMT

СКА победил ЦСКА в пятом матче финальной серии Западной конференции – 3:2 (3ОТ) и до минимума сократил отставание.

Хотя именно питерской команде нужна была только победа, уже в старте она оказалась в положении отбивающейся, а на 9-й минуте оборона гостей дала сбой. Мамин получил перед воротами Хелльберга шанс сначала на бросок, а потом и на добивание – 1:0.

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Второй период снова начался с атак хозяев, и произошедшее на 26-й минуте казалось алогичным: игроки СКА проникли-таки в зону соперника, Подколзин выкатился из-за ворот и с двух попыток протолкнул шайбу в сетку – 1:1.

Питерские хоккеисты почувствовали вкус крови, выдали еще несколько опасных атак, одна из которых завершилась шедевральным голом Марченко – 2:1 в пользу СКА.

Москвичи отыгрались на 45-й минуте – Липсик на скорости вошел в зону гостей и бросил из-под защитника – 2:2.

Под конец периода гости поймали москвичей в атаке, Бурдасов прорвался через полплощадки и расстрелял Юханссона, но его партнер Хафизуллин слишком рано пересек синюю линию – взятие ворот отменили, обеспечив болельщикам овертайм.

Два овертайма команды откровенно осторожничали, а в третьем – когда до рекорда продолжительности КХЛ оставалось 28 минут – серию для Санкт-Петербурга спас Подколзин.

СКА сократил отставание в серии до 2-3. В 2015-м петербуржцы тоже уступали 0-3, а в итоге вышли в финал.

Вторую путевку в финал Кубка Гагарина разыграют «Ак Барс» и «Авангард». После четырех матчей счет равный (2-2), пятая игра пройдет в Казани.

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