Пятый матч между ЦСКА и СКА магически стал пятым по продолжительности в истории КХЛ. На момент начала игры у ЦСКА уже было три победы в серии, а это означало одно – встреча могла стать для петербуржцев последней. СКА в принципе нечасто обыгрывает ЦСКА – из 10 игр до старта полуфинала Кубка Гагарина всего две остались за клубом из СПб. А тут всего одна победа против трех у соперника, причем оформленных подряд.

В 1/2 финала Западной конференции у ЦСКА была заруба с «Локомотивом», где ярославцы не сдавались до последнего и уступили только в седьмом матче. В то время как СКА всухую расправился с московским «Динамо» и спокойно готовился к следующему туру в ожидании следующего соперника.

СКА Фото: Getty Images

КХЛ СКА продлил серию с ЦСКА голом на 114-й минуте 5 ЧАСОВ НАЗАД

У СКА состав гораздо моложе, чем у ЦСКА, а следовательно выше запас сил и ускоренное восстановление. Вероятно, этот фактор сыграл немаловажную роль в субботнем матче, где питерцы выдержали все: и справедливо отмененный гол, и пять периодов, и «системную» игру ЦСКА. А этот проигрыш армейцев из Москвы может сильно повлиять на исход серии, так как свой единственный выходной они потратят на сборы и перелет, пока петербуржцы спокойно будут готовиться в «Хоккейном городе» к шестой игре раунда. А в «Ледовом» с родными болельщиками армейцы с Невы сделают все, чтобы свести серию к седьмому матчу. Не зря главного тренера СКА Валерия Брагина именовали «Валерий Камбэкович», ведь то, что сейчас делает его СКА, никак иначе назвать нельзя.

Форвард хозяев Василий Подколзин в этом матче оформил первый дубль в плей-офф КХЛ. Теперь он лучший бомбардир СКА в игре на вылет с 11-ю (6+5) балами. Валерий Брагин признался, что после МЧМ-2021, где Василий был капитаном команды, тренерский штаб долго восстанавливал психологическое состояние игрока – восстановил. По истечению контракта со СКА 30 апреля Подколзин покинет петербуржцев и отправится в «Ванкувер». Конечно, если раньше не решит продлить соглашение с армейцами.

Команды побили рекорд по продолжительности армейского дерби – предыдущий самый длинный матч в противостоянии ЦСКА и СКА был зафиксирован в 2016 году, когда в финале Запада они отыграли 111,12. Тогда победу одержал ЦСКА.

КХЛ Брагин сбрил усы перед 3-м матчем с ЦСКА. Не помогло 06/04/2021 В 21:49