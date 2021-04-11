В 5-м полуфинальном матче Кубка Гагарина «Авангард» победил «Ак Барс» со счетом 3:2.

Счет открыл защитник омичей Семен Чистяков, который отличился на 16-й минуте с передачи Ильи Ковальчука. «Ак Барс» переломил ход встречи за несколько минут: Дмитрий Воронков сравнял счет на 51-й и вывел казанцев вперед на 54-й минуте. Вторую шайбу нападающий забросил, когда его команда играла в большинстве.

На последней минуте основного времени Илья Ковальчук с передачи Дениса Зернова перевел игру в овертайм. Победную шайбу забросил нападающий «Авангарда» Рид Буше – это случилось уже на 2-й минуте овертайма.

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Следующий матч состоится 13 апреля в Балашихе и начнется в 19:00 (мск).

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