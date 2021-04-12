Московский ЦСКА дожал питерский СКА в шестом матче решающей серии Западной конференции и вышел в финал Кубок Гагарина.
Первый период прошел без голов, но столичные армейцы ударно провели конец второго игрового отрезка. Брендэн Лайпсик после ошибки вратаря Магнуса Хелльберга выкатил шайбу под бросок Максима Шалунова, и форвард расстрелял створ петербуржцев.
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«Авангард» обыграл «Ак Барс» в овертайме и вышел вперед в серии
ВЧЕРА В 16:44
А на 39-й минуте Максим Соркин получил пас на левом фланге, выкатился на ворота и проткнул шайбу в ближний угол.
2:0 – ЦСКА выиграл у СКА и победил в финальной серии Запада со счетом 4-2.
  • Нападающий московского клуба Максим Шалунов набрал очки в девятом матчей плей-офф подряд. У него шесть заброшенных шайб в семи последних встречах.
  • В финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина омский «Авангард» ведет у казанского «Ак Барса» со счетом 3-2.
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