Смотреть за серией ЦСКА и СКА было невероятно тоскливо. Уже в первых трех матчах стало понятно, что два армейских гранда, которые на нефтегазовые деньги взяли абонемент в финал Западной конференции, будут чертить на льду слова «бицца-бороцца». Следующие две встречи лишь продлевали эту агонию, а 114 минут пятой игры просто стали пиком скукоты – возня в средней зоне, минимум красоты и опасных моментов, максимум осторожных действий на синей линии и мыслей «Лучше сыграть в откат, а то вдруг мы еще увидим заброшенные шайбы».

Даже по чистой математике в пяти матчах из шести одна команда к 57-й минуте удирала от другой максимум на две шайбы. Это потом случались голы в пустые, три овертайма и прочие приколдесы, а в клатчтайме соперники проверяли друг другу cojones с разной степенью успешности.

Александр Самонов (СКА), Антон Слепышев (ЦСКА) и Динар Хафизуллин (СКА) Фото: Getty Images

КХЛ ЦСКА победил СКА в 6-м матче и вышел в финал Кубка Гагарина 3 ЧАСА НАЗАД

Исключение – первый матч, от которого веяло мертвецким холодом даже при счете 3:0 на табло. ЦСКА беспощадно мочил менее опытных врагов из Северной столицы, а Валерий Брагин импульсивно менял вратаря после двух пропущенных шайб в первом периоде. Такие эксперименты легенда МЧМ проводил на протяжении всей серии, но надежности не нашли ни в Хелльберге, ни в Самонове.

Импульсивность и нулевая надежность – те слова, которое сопровождало СКА весь сезон. В Санкт-Петербурге еще прошлым летом без лишних слов уволили предыдущего главного тренера и назначили нового. В питерском клубе давно не ждут каких-то объяснений и мотивировок, поэтому местные коучи наверняка привычно обновляют резюме на сайтах по поиску работы – вдруг тоже вышвырнут без слез и истерик.

Валерий Брагин, СКА Фото: Getty Images

Никто не говорит, что ЦСКА – лучшее, что случалось с хоккеем России. Но из подходов двух армейских клубов в том, что касается конкретно работы на льду, а не слабого SMM, отсутствия харизматичных игроков и закрытого фан-магазина сразу после победы в Кубке Гагарина, тяжело представить, что кто-то выберет петербуржский СКА.

Последние два сезона стали идеальным доказательством слабости питерских армейцев именно как клуба. Когда в городе на Неве не посыпают деньгами все проблемы, не зовут в качестве капитана Илью Ковальчука, а тренером – праймового Олега Знарка, то сразу становится заметно, что конкретно осталось от СКА при адекватном сопротивлении. Поэтому когда против питерцев не потухшие Яшкин с Шипачевым и 70-летний Крикунов, а выстроенная годами система, то и получается, что максимум – это один матч и еще один, вырванный на зубах в третьем овертайме.

В этой серии ЦСКА постучал Роману Ротенбергу и прочим боссам петербуржцев, что чемпионские команды не выстраиваются за год. Невозможно каждое лето вышвыривать специалистов и быть сильнее фирмы, где тренер работает в системе седьмой сезон. Пять шайб в шести матчах Хелльбергу с Самоновым забросил Максим Шалунов – человек, тусующийся во втором звене уже четвертый плей-офф подряд. Рядом с ним четыре очка набирает Максим Мамин (три сезона в ЦСКА после возвращения из Америки).

Максим Мамин и Максим Шалунов (ЦСКА) Фото: Getty Images

Конечно, и в Петербурге есть ветераны и люди из системы, но лучше остальных в финале Запада-2021 проявили себя Марченко, Морозов, Подколзин, самому взрослому из которых 21 год. Возможно, под это и приглашали Валерия Брагина, чтобы он сделал из команды, в которой давно нет Ковальчука и Панарина, тортугу молодых звезд. Но тогда непонятно, зачем навешивать ему наушники с указаниями и добавлять 600 лишних коучей в штаб.

ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина с потрясающе скучным хоккеем и четко отработанной системой. СКА уступил в шести матчах (чудо, что аж в шести) с такой же незажигательной игрой, но с токсичным управлением и зависимостью от эмоциональных решений и нулевой ответственностью одного человека. С таким подходом победа в КХЛ-2015 кажется случайным счастьем при сожжении кучи денег и поломанных карьерах стольких людей. Следующего триумфа Роману Ротенбергу придется ждать долго – победные песни с наушниками слышны хуже, чем без них.

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