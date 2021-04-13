В шестой игре финала Восточной конференции «Ак Барс» на выезде обыграл «Авангард» со счетом 2:0.

Героем матча стал нападающий казанцев Кирилл Петров – он оформил дубль в день рождения. На 46-й минуте он стал автором первой шайбы, которая стала победной. А на 60-й минуте Петров снял все вопросы о победителе, забросив в пустые ворота. Любопытный факт: в этой серии команды ни разу не побеждали дома. Последний шанс – у «Ак Барса». Седьмой матч серии состоится 15 апреля в Казани.

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