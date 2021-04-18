На Кубок Гагарина-2021 болельщики и медиа возлагали большие надежды. С приходом на пост президента КХЛ прошлым летом Алексей Морозов ввел жесткий потолок зарплат, из-за чего разница между богатыми и бедными клубами сократилась, а баланс в лиге вырос. По крайней мере, на бумаге. Теперь можно было ожидать равную и непредсказуемую борьбу хотя бы со второго раунда плей-офф. Реальность оказалась жестокой: более половины серий можно было завершать досрочно уже после третьего матча. «Локомотив» в четырех матчах вынес «Йокерит», самое унылое в истории московское дерби, не получилось борьбы у «Динамо» против СКА, в одну калитку вышла даже визитная карточка КХЛ – «Зеленое дерби» между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым».

Но критика за скучность и предсказуемость разбилась о финал Востока. «Авангард» сорвал афишу ЦСКА – «Ак Барс» в главной битве сезона. Битва Омска против Казани стала украшением сезона: такая мясорубка даже в Кубке Стэнли встречается не каждый год. Перехват инициативы, Зарипов против Ковальчука, ни одной домашней победы, овертайм седьмого матча – это было круто. Хочется верить, что таким же будет и финал «Авангарда» против ЦСКА.

«Авангард» стал сильнее

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Афиша двухлетней давности снова актуальна: Игорь Никитин и Боб Хартли встретились во втором финале подряд. В прошлом году «ястребы» еще в первом раунде уступили «Салавату», но пандемия перечеркнула все результаты 2020-го, что пошло «ястребам» на пользу. Без особых потерь команда получила ценный урок игры против кубковых команд, сделала выводы и усилилась перед новым сезоном.

Корбан Найт, Рид Буше и Иржи Секач, «Авангард» Фото: Getty Images

Из фарм-клуба «Ванкувера» прилетел Рид Буше, ставший ключевым форвардом «Авангарда» в плей-офф: американец повторил рекорд Александра Радулова по длине результативной серии, набирая очки 17 матчей подряд. Да и в седьмой игре с «Ак Барсом» не обошлось без его участия в шайбе Вилле Покки в третьем периоде: после броска форварда от синей линии финн здорово сыграл на добивании.

Из пикирующего «Куньлуня» клуб забрал чешского голкипера Шимона Грубеца, закрыв вратарский вопрос с нестабильным Эмилем Гариповым. В первом раунде против «Автомобилиста» работал Игорь Бобков, но после пяти пропущенных шайб в стартовой встрече с «Магниткой» Грубец встал в рамку. Оказалось, он в потрясающей форме. Дважды (а без одного гола трижды) засушил «Металлург», после чего тащил против «Ак Барса». Плей-офф не выигрывается без супер-вратаря, и он у омичей есть.

Не последний фактор – контракт с Ильей Ковальчуком. 17-й номер не в лучшем состоянии после пропуска половины сезона из-за поисков команды в НХЛ. Но «ястребы» неоднократно говорили о его лидерских качествах и атмосфере, которую он создает в раздевалке. Да и его броски с правого фланга при позиционных атаках – далеко не самое простое, с чем сталкивается оборона соперников «Авангарда». С характером и умением вовремя выстрелить даже в тяжелый период у Кови всегда был полный порядок. Символично, что победа в седьмом матче против «Ак Барса» пришлась на его день рождения.

Илья Ковальчук, «Авангард» (Омск), КХЛ Фото: Getty Images

А еще великолепная форма одного из лучших бомбардиров Кубка Гагарина Сергея Толчинского, вовремя раскрывшийся Кирилл Готовец, один из самых активных защитников КХЛ Сергей Береглазов, стабильно набирающие очки Корбан Найт и Оливер Каски – «Авангард» не заметил даже потерю опытных Иржи Секача и Алексея Емелина. Если Дмитрий Квартальнов мастер по созданию машин для регулярного чемпионата, то скилл Боба Хартли по прокачке кубковых команд оказался ценнее. К шестому-седьмому матчам его парни выдерживают такие же скорости, как в первых. А еще канадец чуточку удачливее. Ровно на шайбу Оливера Каски в овертайме.

ЦСКА – самая прагматичная команда

В отличие от «ястребов», ЦСКА в межсезонье сбросил мышечную массу. В НХЛ улетели ключевые форварды Михаил Григоренко и Кирилл Капризов, с которым и за океаном никто из соперников не справляется. В рамке больше нет Ильи Сорокина – он теперь двигает Семена Варламова в «Айлендерс». Оборона потеряла Никиту Нестерова, . В общем, задача перед Игорем Никитиным стояла непростая.

Но тренер справился. Во-первых, никуда не делись пахари Иван Телегин и Сергей Андронов: они одинаково здорово и атакуют, и выполняют черновую работу, несмотря на статус лидеров. Во-вторых, номинально второе, но по факту самое результативное звено ЦСКА Шалунов – Мамин – Окулов остановить практически невозможно. В-третьих, уход Сорокина компенсировал левел-ап шведского вратаря Ларса Юханссона: теперь он – сама надежность. А в-четвертых, оборонительная линия – по-прежнему лучшая в лиге.

ЦСКА – СКА Фото: Getty Images

И дело не только в защитниках Робинсоне, Дальбеке, Киселевиче и Блажиевском – хотя и они тоже в полном порядке. У Никитина вся пятерка в любую секунду находится ровно там, где должна. Никитин – это стальная дисциплина. Никитин – это команда роботов. Стоило «Спартаку», «Локомотиву» и СКА немного ошибиться в обороне – все, Мамин, Шалунов и Окулов убегают в контратаку и выводят ЦСКА вперед.

Дальше соперник бежит отыгрываться, армейцы ловят его еще раз и делают 2:0. На этом все: команда уходит в настолько четкую оборону, что позавидует любая сборная Финляндии. И матч можно заканчивать уже в первом периоде, чтобы не тратить попусту время.

В этом плей-офф ЦСКА лишь однажды проиграл, открыв счет. Да и то в овертайме. На этом строится вся стратегия армейцев. Крайне прагматичная и очень эффективная.

Будет ли реванш за 2019-й?

Итак, мы имеем две противоположности. «Авангард» – это веселье. После поражения 1:7 от «Металлурга» последовали победы 4:0 и 5:1, причем без особых вариантов для соперников. Пропуская удары от «Ак Барса», команда как ни в чем не бывало поднималась и продолжала бежать вперед за результатом. Сценарий игры «ястребов» не поддается особой логике не только от матча к матчу (в плей-офф это нормально), но и от периода к периоду.

ЦСКА – это дисциплина. Прагматичный вяжущий хоккей. Предсказуемый, но от этого не менее надежный. Как правило, в подобных ситуациях побеждает именно такой хоккей. Обыграть армейцев можно только тремя способами.

«Авангард» должен открывать счет. «Ястребы» умеют побеждать после успешного начала не хуже ЦСКА. Только делают они это более хаотично, могут даже оказаться догоняющими. Но если москвичи уйдут в отрыв хотя бы на одну шайбу, Омску будет нереально их догнать. Всего два дня перерыва после изматывающей семиматчевой серии, которая до последней секунды проходила на высоких скоростях – на отыгрыш может не хватить физики.

Клим Костин («Авангард»), Марио Кемпе (ЦСКА), КХЛ-2020/21 Фото: Getty Images

«Авангард» должен быть гибким. ЦСКА хорош тем, что умеет делать выводы по ходу серии, но при этом продолжает гнуть свою линию – так они победили в седьмом матче «Локомотив». Хартли часто подвергается критике за не лучшие тренерские решения. Но за три сезона он дважды дошел до финала – а значит, кое-что умеет. Вот и посмотрим, что предложит канадец.

«Авангард» должен удивить. Так, как он это сделал в финале Востока. А армейцы до молекул разберут игру Омска в предыдущих матчах. Они перекроют воздух Толчинскому и Буше настолько, насколько это вообще возможно в хоккее. «Ястребам» надо придумать что-то такое, чего не было в предыдущих сериях. Когда же армейцы перестроются, еще что-то. С ними можно только так.

В отличие от 2019-го, ЦСКА уязвим. Без главных суперзвезд красно-синие не всегда справляются в атаке, у них далеко не лучшее большинство, они не всегда дожимают противника в овертаймах. Победы в четырех матчах, как это было два года назад, не будет. Но они все равно фавориты финала. Слишком многое должен сделать «Авангард» для победы. Но финал Востока показал: в этом плей-офф есть место удивительным вещам. А поэтому надежда еще на одно топовое противостояние жива.

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