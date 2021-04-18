Омский «Авангард» впервые выиграл матч финальной серии Кубка Гагарина у столичных армейцев.
ЦСКА много атаковал в первом периоде и даже поиграл в большинстве, но счет открыли все же гости. Егор Чинахов получил передачу от Семена Чистякова в правом круге вбрасывания и четко послал шайбу в верхний угол ворот. В твиттере КХЛ указали, что бросок 20-летнего нападающего влетел в сетку со скоростью 144 км/ч.
НХЛ
Панарин установил рекорд «Рейнджерс» по очкам за 100 матчей
Во втором периоде Кирилл Готовец с передачи Сергея Толчинского в схожей ситуации удвоил преимущество «Авангарда».
Максим Мамин был близок к тому, чтобы сократить отставание – Шимон Грубец потерял шайбу из вида, но форвард столичного клуба попал в штангу пустых ворот.
В самом начале третьего периода Андрей Локтионов дождался ошибки Вилле Покки в зоне омичей, обокрал защитника и вогнал шайбу в сетку.
А затем «Авангард» четко реализовал большинство, и Рид Буше на 13-й секунде игры 5-на-4 щелкнул в пустой угол с передачи Корбена Найта.
За 3:57 до сирены Игорь Никитин снял с игры вратаря Ларса Юханссона, и Илья Каблуков забросил в пустой створ.
«Авангард» удержал разницу в счете и победил ЦСКА – 4:1.
- Второй матч финальной серии пройдет в Москве 20 апреля, начало – в 19:30 по столичному времени.
- ЦСКА – действующий обладатель Кубка Гагарина. В 2019-м они обыграли как раз «Авангард» со счетом 4-0. Сезон-2020 отменили из-за пандемии коронавируса.
КХЛ
Брагин и СКА страдают от Ротенберга. Шансов на КГ нет и не было
КХЛ
«Готовимся дальше». Тренер ЦСКА – супероратор или тролль?