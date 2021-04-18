Омский «Авангард» впервые выиграл матч финальной серии Кубка Гагарина у столичных армейцев.

ЦСКА много атаковал в первом периоде и даже поиграл в большинстве, но счет открыли все же гости. Егор Чинахов получил передачу от Семена Чистякова в правом круге вбрасывания и четко послал шайбу в верхний угол ворот. В твиттере КХЛ указали, что бросок 20-летнего нападающего влетел в сетку со скоростью 144 км/ч.

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Во втором периоде Кирилл Готовец с передачи Сергея Толчинского в схожей ситуации удвоил преимущество «Авангарда».

Максим Мамин был близок к тому, чтобы сократить отставание – Шимон Грубец потерял шайбу из вида, но форвард столичного клуба попал в штангу пустых ворот.

В самом начале третьего периода Андрей Локтионов дождался ошибки Вилле Покки в зоне омичей, обокрал защитника и вогнал шайбу в сетку.

А затем «Авангард» четко реализовал большинство, и Рид Буше на 13-й секунде игры 5-на-4 щелкнул в пустой угол с передачи Корбена Найта.

За 3:57 до сирены Игорь Никитин снял с игры вратаря Ларса Юханссона, и Илья Каблуков забросил в пустой створ.

«Авангард» удержал разницу в счете и победил ЦСКА – 4:1.

Второй матч финальной серии пройдет в Москве 20 апреля, начало – в 19:30 по столичному времени.

ЦСКА – действующий обладатель Кубка Гагарина. В 2019-м они обыграли как раз «Авангард» со счетом 4-0. Сезон-2020 отменили из-за пандемии коронавируса.

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