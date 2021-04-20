ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финальной серии.

В первом периоде омский клуб трижды оставался в меньшинстве после удалений Чинахова, Семенова и Найта, но хозяева ни разу не реализовали лишнего.

Но во втором игровом отрезке ЦСКА все же забил в ситуации 5-на-4. Максим Соркин получил передачу под воротами, Марио Кемпе отвлекал соперников на пятаке, Соркин выполнил пас на дальнюю штангу, и Максим Шалунов замкнул прострел партнера.

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В третьем периоде Антон Слепышев оказался на пути шайбы, которую аккуратно послал на пятак Артем Сергеев, и переправил ее в сетку.

А на 48-й минуте Александра Попова потеряли на чужой синей линии. Ветеран ЦСКА получил передачу от Егора Рыкова, улетел один на один с Шимоном Грубецом и обыграл голкипера «Авангарда».

ЦСКА удержал преимущество и дожал «омских ястребов» – 3:0 в матче и 1-1 в финальной серии.

Максим Шалунов забросил 11-ю шайбу в этом розыгрыше Кубка Гагарина и остается лучшим снайпером плей-офф.

Третий матч пройдет в четверг, 22 апреля, в подмосковной Балашихе. Стартовое вбрасывание – в 19:30 по столичному времени.

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