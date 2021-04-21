Бывшего тренера московского «Динамо», СКА и «Спартака» Владимира Федосова ограбили в ночном клубе Нижнего Новгорода.
У 52-летнего специалиста с руки сняли часы за 800 тысяч рублей. Инцидент произошел 16 апреля в ночном клубе Z-TOP. Федосов общался с двумя молодыми людьми, после ухода которых обнаружил пропажу часов марки Hublot. Полиция отсмотрела камеры и установила приметы подозреваемых – ими оказались «двое бородатых мужчин не славянской внешности», сообщает телеграм-канал «Мутко против».
«У меня просто сняли часы. Примерно за 800 тысяч рублей, да. Полиция разбирается, дело заведено. Преступников нашли, часы пока нет. Надеюсь, что и часы скоро найдут. Со всеми такое может случиться, прорвемся», – приводит слова Федосова «Спорт-Экспресс».
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- Федосов работал помощником Олега Знарка.
- Он также возглавлял ХК МВД-2.
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