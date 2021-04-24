Неизвестные вандалы осквернили могилу хоккеиста ярославского «Локомотива», погибшего в авиакатастрофе в 2011 году. Региональное МВД проводит проверку.
«Был инцидент, устанавливаются все обстоятельства, лица, причастные к этому», – цитирует ТАСС пресс-службу ведомства. По информации местных изданий, оскверненным оказалось место захоронения Ивана Ткаченко – об этом сообщает progorod76 со ссылкой на отца хоккеиста. Он подтвердил, что преступники подожгли могилу и сломали памятник.
Могилу Ткаченко уже оскверняли летом 2020 года, и региональные журналисты не понимают причину нападений. «Ткаченко был любим ярославцами, занимался благотворительностью», – пишет progorod76.
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  • Авиакатастрофа произошла в 2011 году – хоккеисты «Локо» летели в Минск на матч с «Динамо».
  • 44 человека, включая всю команду и тренерский штаб, погибли.
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