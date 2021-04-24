ЦСКА сразу повел в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина. В состав московского клуба на эту встречу вернулись Максим Мамин и Джон Гилмор, в то время как у «Авангарда» из-за травмы выбыл Кирилл Семенов.

Уже на 10-й минуте Брендэн Лайпсик проехал на чужими воротами и выдал передачу на пятак Антону Слепышеву. Форвард гостей четко протолкнул шайбу в сетку и открыл счет.

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После задержки шайбы руками от Артема Блажиевского «Авангард» получил право на буллит, но Рид Буше не переиграл Ларса Юханссона. А спустя 23 секунды Павел Карнаухов и Максим Мамин выехали два в одного, и Мамин переправил пас с пятака в ворота.

На финише первого периода Андрей Локтионов ударил клюшкой между ног Климу Костину и получил удаление до конца матча.

«Авангард» реализовал пятиминутное большинство лишь за восемь секунд до выхода пятого полевого. Корбен Найт поймал отскок от Ларса Юханссона и с острого угла расстрелял опустевшие ворота.

Через 18 секунд Максим Шалунов нанес удар в голову Андрею Стасю и также получил 5+20. Стась уехал за пределы площадки с помощью партнеров и больше не появлялся на льду. Но во втором периоде «Авангард» больше не забрасывал, а вот в третьем реализовал лишнего. Клим Костин получил передачу от Найта и поразил ворота с дальнего пятака.

А за 4:07 до финальной сирены Дамир Шарипзянов четко выстрелил от синей линии и впервые в матче вывел «Авангард» вперед.

Но Игорь Никитин снял вратаря и чудом спасся в этой встрече. Мэт Робинсон щелкнул от синей линии и за 1,2 секунды до сирены сравнял счет.

В дополнительное время «Авангард» схватил меньшинство за толчок в спину от Клима Костина. Павел Дедунов уехал в контратаку и неотразимо бросил с кистей в ближний угол.

4:3 – «омские ястребы» чудом спаслись с 0:2 и взяли четвертый матч финала. «Авангард» сравнял счет в серии с ЦСКА – 2-2.

Хоккеисты ЦСКА в этой встрече получили 20 минут штрафа. За это время «Авангард» в большинстве забросил только две шайбы.

Пятый матч финальной серии пройдет на столичной «ЦСКА Арене» в понедельник, 26 апреля. Стартовое вбрасывание – в 19:30 мск.

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