Российский актер Александр Паль вместе с двумя друзьями избил бывшего хоккеиста Кевина Антипова, сообщает телеграм-канал Baza.
Спортсмен находится в больнице с тяжелыми травмами головы и лица. По словам избитого, которого цитирует Baza, Александр был либо в состоянии алкогольного опьянения, либо под воздействием психотропных веществ.
Также со ссылкой на источники сообщается, что потасовка началась после празднования дня рождения одного из знакомых Антипова. Хоккеист уже собирался домой и вызвал такси, когда к нему неожиданно подошли трое молодых людей. В одном из них Антипов узнал Паля. После избиения трое нападавших скрылись с места происшествия на машине.
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- Александр Паль – российский актер театра и кино. Лауреат кинофестиваля «Кинотавр» 2015 года за лучшую мужскую роль в фильме «Тряпичный союз».
- 25-летний Антипов не выступал за профессиональные команды с 2016 года.
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