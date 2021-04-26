Российский актер Александр Паль опроверг информацию о том, что избил бывшего хоккеиста ЦСКА Кевина Антипова.
«Я не в полиции, нахожусь сейчас на улице. Об этой ситуации слышу впервые», – заявил Паль в комментарии «Лайфу».
По информации телеграм-канала Baza, артист все же побывал в отделении. Он отказался давать показания на допросе, воспользовавшись 51-й статей Конституции, которая гарантирует право не свидетельствовать против самого себя. Правоохранители выпустили Паля из отдела через другой выход, чтобы он не столкнулся с журналистами.
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Сообщается, что по факту драки возбуждено дело по статье 115 УК РФ – «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений». Дело заведено не в отношении Паля, а против неустановленного лица. Таким образом, пока неизвестно, был ли актер замешан в драке.
- Александр Паль – российский актер театра и кино. Лауреат кинофестиваля «Кинотавр» 2015 года за лучшую мужскую роль в фильме «Тряпичный союз».
- 25-летний Антипов не выступал за профессиональные команды с 2016 года.
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