«Авангард» разнес ЦСКА (2:0) в пятом матче финала Кубка Гагарина и повел в серии – 3-2.

С самого начала команды задали высокий градус игры. Шайба летала из одной зоны в другую, но ни разу за первые 20 минут не оказалась в воротах. ЦСКА при своих болельщиках давил чуть заметнее, однако и «Авангард» создал несколько опасных моментов.

После первого перерыва команды разменялись неудачной игрой в большинстве. Дамир Шарипзянов удалился у «Авангарда» и через минуту после возвращения на лед открыл счет в матче. «Омск» выкатился в контратаку два в один и наказал ЦСКА за плохую игру в обороне. Далее гости удалились еще несколько раз, а ЦСКА сжег все возможности забить в большинстве, так еще и пропустил. Рид Буше убежал в контратаку и воткнул армейцам второй гол в меньшинстве за два матча.

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В третьем периоде ЦСКА задавил «Авангард», но гости уверенно отыграли в обороне и даже создали несколько моментов в нападении. «Омск» без проблем додержал матч до победы и увез преимущество на домашнюю арену.

Дамир Шарипзянов впервые в карьере отличился в двух матчах подряд

«Авангард» забил в меньшинстве во втором матче с ЦСКА подряд

КХЛ «Авангард» спасся с 0:2 и в ОТ сравнял счет в серии с ЦСКА 24/04/2021 В 17:00