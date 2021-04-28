У «Авангарда» в состав вернулся Андрей Стась, который пропустил пятый матч серии из-за сотрясения мозга. У ЦСКА в заявку не попали Александр Попов и Никита Сошников, зато во втором звене вышел лучший бомбардир армейцев в плей-офф Максим Шалунов.

«Авангард» открыл счет в самом конце первого периода. Оливер Каски проехал за ворота и выдал передачу Сергею Толчинскому. Форвард щелкнул в касание, шайба задела Сергея Андронова на пятаке и влетела в сетку Ларса Юханссона.

КХЛ Актер Паль заявил, что не избивал экс-хоккеиста ЦСКА 26/04/2021 В 07:58

В третьем периоде Толчинский выдал передачу на Александра Хохлачева, тот объехал Ларса Юханссона и не завел шайбу в сетку с пятака.

В конце матча ЦСКА получил двойное численное преимущество после удаления Вилле Покки и Дениса Зернова и 108 секунд играл впятером против троих соперников. Но «Авангард» выдержал в меньшинстве и сохранил лидерство в счете.

1:0 – «омские ястребы» выиграли в шестом матче и победили в серии.

«Авангард» впервые стал обладателем Кубка Гагарина. В 2019-м омский клуб выходил в финал КХЛ и проиграл ЦСКА со счетом 0-4.

Это второй титул чемпионов страны для «ястребов». В сезоне-2003/04 они единственный раз в клубной истории победили в Суперлиге.

Хоккей Экс-тренер России: «Панарин еще не американец, но уже не русский» 22/04/2021 В 13:49