У «Авангарда» в состав вернулся Андрей Стась, который пропустил пятый матч серии из-за сотрясения мозга. У ЦСКА в заявку не попали Александр Попов и Никита Сошников, зато во втором звене вышел лучший бомбардир армейцев в плей-офф Максим Шалунов.
«Авангард» открыл счет в самом конце первого периода. Оливер Каски проехал за ворота и выдал передачу Сергею Толчинскому. Форвард щелкнул в касание, шайба задела Сергея Андронова на пятаке и влетела в сетку Ларса Юханссона.
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В третьем периоде Толчинский выдал передачу на Александра Хохлачева, тот объехал Ларса Юханссона и не завел шайбу в сетку с пятака.
В конце матча ЦСКА получил двойное численное преимущество после удаления Вилле Покки и Дениса Зернова и 108 секунд играл впятером против троих соперников. Но «Авангард» выдержал в меньшинстве и сохранил лидерство в счете.
1:0 – «омские ястребы» выиграли в шестом матче и победили в серии.
- «Авангард» впервые стал обладателем Кубка Гагарина. В 2019-м омский клуб выходил в финал КХЛ и проиграл ЦСКА со счетом 0-4.
- Это второй титул чемпионов страны для «ястребов». В сезоне-2003/04 они единственный раз в клубной истории победили в Суперлиге.
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