Омский «Авангард» победил московский ЦСКА в шестом матче финальной серии КХЛ со счетом 1:0 и впервые в истории выиграл Кубок Гагарина.

Победная шайба в решающем матче на счету нападающего Сергея Толчинского. Он был признан самым ценным игроком (MVP) плей-офф КХЛ. Вот как Толчинский прокомментировал историческую победу:

«Кубок Гагарина, золотой гол в финале с ЦСКА, приз MVP - все, как я мечтал. Мечтал, а теперь все наяву. Я уже поплакать успел от счастья», – цитируют хоккеиста РИА Новости

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Для Ильи Ковальчука этот Кубок Гагарина стал третьим в карьере – ранее он дважды побеждал в составе СКА. Но форвард признался, что победа с «Авангардом» – особенная:

«Я очень рад, мы дома выиграли. Конечно, эта победа посвящается Омску. По сравнению с Питером тут другие эмоции. Мы в каждой серии были андердогами и приходилось доказывать, нас списывали, но мы выигрывали», – передает слова Ковальчука ТАСС

Капитан «Авангарда» Алексей Емелин пропустил финальную серию с ЦСКА из-за проблем со здоровьем – он попал в реанимацию после второго матча финала Восточной конференции с «Ак Барсом». Но за победой омского клуба наблюдал с трибуны, а после прокомментировал завоевание Кубка и свое состояние:

– С Магнитогорском была очень упорная, тяжелая серия. С Казанью вообще было что-то нереальное — 7 матчей, и в каждом была игра от ножа. Финал против ЦСКА тоже получился фантастическим. Весь этот плей-офф складывался для нас очень тяжело, но, в то же время, бывали очень красивые игры.

– Были ли у вас шансы выйти на лед после травмы?

– Нет, шансов не было, поэтому переживал на трибуне.

– И все-таки, что с вами случилось?

– Трудно сказать, до сих пор не могут разобраться, не могу сказать. Сейчас чувствую себя уже гораздо лучше, осталось немножко, сказали, что через недельку будет все отлично, – приводит слова Емелина Sport24

«Авангард» впервые стал чемпионом КХЛ в своем третьем финале Кубка Гагарина. В 2012-м «ястребы» уступили московскому «Динамо» со счетом 3-4. А в 2019-м омский клуб проиграл ЦСКА – 0-4.

Это второй титул чемпионов страны для «Авангарда». В сезоне-2003/04 они единственный раз в клубной истории победили в Суперлиге.

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