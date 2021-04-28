19 апреля 2019-го. «Арена Балашиха», четвертый матч финальной серии «Авангарда» против ЦСКА. Омский клуб вел 2:0, но армейцы переломили игру и в овертайме вырвали победу. Она стала для красно-синих четвертой – «ястребы» не выиграли в том финале ни разу. Долгожданное чемпионство ЦСКА оформил буднично, с большим запасом. «Авангарду» до победы было очень далеко. Кубок Гагарина красно-синие поднимали при полупустых трибунах – все-таки гостевая игра.

Прошло два года и девять дней. Та же арена, те же команды, хоть и с новыми составами. Но атмосфера совсем другая: кипящие трибуны хором поют «Будет светло и будет тепло», празднуя первое золото «Авангарда» с 2004-го. За это время «ястребы» прошли через поражения в трех финалах, в одном из которых они вели 3-1 в серии. Тогда в решающем матче они уступили московскому «Динамо» 0:1. Сейчас они с таким же счетом обыграли другую московскую команду. «Авангард» заслужил Кубок Гагарина за все свои страдания. И не только за них – страдальцам кубки не вручают.

За перелом в четвертой игре

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В первом периоде четвертого матча все выглядело прозаично. ЦСКА вел в серии 2-1, одержав две победы подряд. И 2:0 в матче. В этом плей-офф они не отдали ни одной игры, в которых вели в две шайбы. Они устраивали соперникам невероятную тягомотину, трясину, выбраться из которой практически нереально. ЦСКА – это дисциплина. Будь по матчам 3-1 перед возвращением в Москву, задача «ястребов» стала бы невыполнимой.

Клим Костин и Оливер Каски, «Авангард» Фото: Getty Images

И тут эта самая дисциплинированная команда схватила два подряд больших штрафа – явление редкое и свойственное не самым топовым составам. Точно не уровня финалиста Кубка Гагарина. Сначала Андрей Локтионов зарядил Климу Костину между ног – за семь секунд до конца пятиминутки Корбан Найт пробил армейскую оборону. Затем главный снайпер ЦСКА Максим Шалунов ударил в голову Андрея Стася, потом по две минуты получили Клас Дальбек и Егор Рыков. Красно-синие позволяли себе слабости в этом плей-офф, но не такого масштаба. Костин – 2:2. И все бы ничего, но ЦСКА вновь лишился главного звена Мамин – Шалунов – Окулов. В третьем матче не было Мамина, но тогда армейцы справились без него. Без Шалунова оказалось тяжелее.

И все равно у армейцев был шанс взять игру: спасение благодаря голу Мэта Робинсона на последней секунде, овертайм, большинство – что еще нужно? А получилась контратака Павла Дедунова. После этой победы «Авангарда» счет в серии сравнялся, но «ястребы» получили гигантское психологическое преимущество. В следующих двух матчах ЦСКА не забил ни разу. Даже играя впятером против троих на последних минутах – так медленно команда Игоря Никитина в чужой зоне не двигалась никогда. В тот момент мысленно они уже надевали серебряные медали. «Авангард» выиграл Кубок Гагарина 24 апреля.

За умение играть по-разному

«Авангард» – самая веселая команда плей-офф. «Ястребы» не оставили шансов «Магнитке» в пятом и шестом матчах, проиграв четвертый 1:7. Они устроили мясорубку с «Ак Барсом», доведя серию до овертайма седьмого матча. Они подарили миру четвертую игру с ЦСКА – самый необычный финальный матч в истории КХЛ.

Илья Ковальчук и Боб Хартли на церемонии награждения «Авангарда» Фото: Getty Images

А еще «Авангард» засушил ЦСКА в трех матчах из шести. Грамотно встречая на синей линии, расталкивая по бортам в своей зоне, убегая в стремительные контратаки, в том числе в меньшинстве. «Ястребы» перешли к низовому оборонительному хоккею ровно тогда, когда это было нужно. И провернули все не хуже ЦСКА – главных мастеров КХЛ в этом компоненте.

Скучные и прагматичные команды далеко не всегда становятся чемпионами – к счастью, иногда они ошибаются. Веселые команды не берут золото практически никогда – они захлебываются в урагане шайб в обе стороны и быстро устают. «Авангард» умеет играть и так, и так. Это заслуга Боба Хартли – коуч ответил всем критикам, которых было немало еще с 2019-го.

За то, что не выключили лидеров

Самое забивное звено ЦСКА Мамин – Шалунов – Окулов по ходу финальной серии распалось сначала из-за микротравмы Мамина, затем из-за удаления и дисквалификации Шалунова. Некоторое время дыры затыкал Александр Попов, но с каждой следующей игрой армейцам было все сложнее. Супертройка воссоединилась слишком поздно: в таком состоянии оборону «Авангарда» им было уже не пройти. Шайба Робинсона за секунду до сирены стала последней для ЦСКА в этом сезоне, хотя впереди было еще почти 126 минут игрового времени.

«Авангард» Фото: Getty Images

«Авангард» уберег лидеров атаки ото всех неприятностей. Рид Буше и Сергей Толчинский обошлись без травм и удалений. Два лучших бомбардира оставались в порядке на протяжении всего плей-офф, они же похоронили ЦСКА в пятом и шестом матчах. А главное – они играют в разных звеньях. Буше помогают Костин и Найт, Толчинскому – Хохлачев и Семенов. Объединяются самые забивные парни только в большинстве. Уследить за двумя звеньями в два раза сложнее, чем за одним. Игорь Никитин это понял лишь к четвертому матчу, оставив Шалунова и Окулова с Поповым, а Мамина отправив к Андронову и Карнаухову. Но удаление Шалунова все испортило.

За Грубеца и Ковальчука

Отдельная история – селекция «Авангарда» по ходу сезона. Накануне Нового года к «ястребам» присоединился потерявший шансы остаться в НХЛ Илья Ковальчук. Никто не ждал от него голов в каждом матче. Кови – лидер. Он рулит раздевалкой, заводит команду в самый ответственный момент. Сложно найти под эту задачу кандидатуру лучше, особенно после травмы Алексея Емелина. А главное – Илья дважды брал Кубок Гагарина и знает, что такое играть в финале. Выражаясь клише – дядька. У «Металлурга» этот дядька Сергей Мозякин, у «Ак Барса» – Данис Зарипов. Без такого дядьки «Авангард» бы не дошел до финала. Хартли тренировал Ковальчука еще в «Атланте». Тогда они не добились особых успехов. И вот их пути снова пересеклись – теперь с гораздо более приятным результатом.

Илья Ковальчук, «Авангард» Фото: Getty Images

А еще у «Авангарда» не было надежной вратарской бригады. Игорь Бобков и Эмиль Гарипов меняли друг друга, но назвать их игру на 100% надежной было нельзя. И тогда «ястребы» забрали из тонущего «Куньлуня» Шимона Грубеца. Неплохого, хоть и не особо звездного голкипера.

Вратари в плей-офф – всегда лотерея. Выиграешь – появляются шансы на финал. Проигрываешь – ни одна защита и ни одно нападение не помогут. «Авангард» эту лотерею выиграл. Начиная с полуфинала Востока сменивший Бобкова Грубец включился и довез команду до золота, оформив два подряд сухаря и став первым чешским вратарем-обладателем Кубка Гагарина.

За геройство Шарипзянова

1:0 и 4,5 минуты до конца третьего периода шестого матча. Друг за другом удалились Денис Зернов и Вилле Покка, оставив «Авангард» втроем. Если бы «ястребы» пропустили в этот момент, возможно, упустили бы кубок. ЦСКА был истощен морально и физически, армейцы двигались очень тяжело, но дальние броски Киселевича и Робинсона были по-прежнему опасны. До Грубеца дошел только один из них – да и с тем Шимон быстренько справился. Все остальные на себя приняли полевые. Дамир Шарипзянов встал под снаряд три раза. Жесткий каучуковый диск после подобных ударов летит со скоростью более 100 км/ч. От перелома не всегда спасает даже защита. А тут три броска подряд.

После внезапного недуга Алексея Емелина по ходу серии с «Ак Барсом» возник вопрос: как «Авангард» будет обороняться без ключевого защитника? А вот так: Шарипзянов полностью компенсировал его отсутствие. Забросил по шайбе в четвертом и пятом матчах и спас команду в шестом: «Пальцы сломаны, все болит, на мне нет живого места. Но ничего страшного!». Иногда для чемпионства нужны не только топовые бомбардиры и непробиваемые вратари, но и простые герои.

КХЛ «Авангард» победил ЦСКА и впервые выиграл Кубок Гагарина 5 ЧАСОВ НАЗАД