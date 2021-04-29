Чествование хоккеистов «Авангарда» после победы в Кубке Гагарина состоится в четверг, 29 апреля, в Омске.

Команда прилетит в город в 18:00 по местному времени (15:00 по Москве), торжественное чествование пройдет через час возле строительной площадки новой «Арены-Омск». Клуб сообщает об этом на официальном сайте.

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Также губернатор Омской области Александр Бурков сообщил, что одна из улиц Омска будет названа в честь «Авангарда». «Чемпионы! Омичи ждали Кубок Гагарина с 2004 года, и свершилось! «Авангард» выиграл 6-й матч финальной серии против ЦСКА со счетом 1:0. Завершили серию 4-2. Кубок Гагарина в год 70-летия «Авангарда» приедет в Омск. Мы верили в команду и победили!

Поздравляю всех, дорогие друзья! Спасибо всем игрокам и всем болельщикам! Благодарю «Авангард» за этот яркий сезон! Уже в следующем году ждем команду на домашней арене! Выбираем улицу, которую назовем в честь клуба, как я обещал!» – написал Бурков.

В финале омичи победили московский ЦСКА, счет в серии – 4-2.

С 2018 года команда проводит домашние матчи в подмосковной Балашихе из-за реконструкции ледовой арены в Омске, ситуация на которой признана аварийной.

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