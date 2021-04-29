Опубликовано 29/04/2021 в 08:12 GMT

Нападающий омского «Авангарда» Сергей Толчинский, принесший команде Кубок Гагарина и ставший самым ценным игроком плей-офф, нецензурно выразился в адрес ЦСКА – соперника омичей по финалу.

«***** [иметь] коней, *****! [иметь]» – выкрикнул Толчинский, воспитанник «Красной Армии» и экс-игрок ЦСКА. Сергей выступал за армейский клуб с 2018 года по 2020-й, после чего стал хоккеистом «Авангарда». Послушать словесные изыскания Толчинского можно здесь

В финале омичи победили московский ЦСКА, счет в серии – 4-2.

Последний матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Авангарда», Толчинский забросил чемпионскую шайбу. Всего в шести играх серии он набрал 4 (1+3) очка.

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