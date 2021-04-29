Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал победу «Авангарда» в Кубке Гагарина и оценил вклад в результат нападающего омичей Ильи Ковальчука.

– Стала ли для вас неожиданной победа «Авангарда»?

– Соперники были достойные, каждый имел свои преимущества. «Авангард» шел к этой победе не первый год, они же играли в финале и в позапрошлом году. Это говорит о том, что в клубе была проведена хорошая работа, смогли собрать такой коллектив при потолке зарплат. Хочу поздравить Александра Крылова, он не так давно пришел в клуб и создает хоккейную вертикаль, начиная с детского хоккея. Мне кажется, это правильное направление – создание базиса, на котором станет строиться будущий «Авангард».

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– Илья Ковальчук после победы сказал, что в его случае надо было приехать и не помешать.

– Он легендарный игрок, я рад, что «Авангард» по ходу сезона пригласил его. Это тот дядька, который строит мостик между тренерами и игроками с мастерством и харизмой. Его приезд и в спортивном, и в маркетинговом плане был отличный шаг со стороны клуба, – цитирует Быкова «Матч ТВ»

38-летний Ковальчук подписал контракт с омским клубом в декабре 2020 года.

В финале «Авангард» победил московский ЦСКА, счет в серии – 4-2.

В 2015 году Быков завоевал Кубок Гагарина со СКА и Ковальчуком в составе.

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