Нападающий Илья Ковальчук расторг контракт с «Авангардом» по обоюдному соглашению сторон. Об этом сообщил генеральный директор омичей Алексей Волков.

«Когда мы договаривались о переходе Ильи в «Авангард», сразу заключили джентльменское соглашение. Ковальчук по-прежнему голоден до побед, он мечтает выиграть Кубок Стэнли, и поэтому мы только положительно оцениваем его желание снова попробовать свои силы в НХЛ. Разумеется, в любое время ждем Илью обратно, он очень много сделал для «Авангарда», вел команду за собой, когда заболел Алексей Емелин, сплотил раздевалку по ходу плей-офф и был примером для всех не только на льду, но и за его пределами. Во многом его опыт стал решающим в нашей победе в Кубке Гагарина.

Желаем удачи за океаном, теперь у Ильи появились тысячи новых фанатов из Омска, Балашихи и множества других городов – армия болельщиков «Авангарда». Наш клуб оставляет двери открытыми – уверен, команда и болельщики были бы счастливы отправиться на защиту чемпионского титула вместе с таким мастером, как Илья Ковальчук», – приводит слова Волкова официальный сайт клуба

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Перед завершившимся сезоном контракт Ковальчука был заключен по схеме 1+1.

В регулярном чемпионате сезона-2020/21 Ковальчук провел 16 игр и набрал 17 (5+12) очков. В плей-оф хоккеист отыграл 24 матча и набрал 9 (4+5) баллов.

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