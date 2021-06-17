Хоккейный «Спартак» покидает «ЦСКА-Арену» и в сезоне-2021/22 будет проводить матчи в «Мегаспорте». Появилась информация, что это может помешать российским фигуристам, которые проводят тренировки на том же льду.

«На следующие тренировки в июле хоккеисты выйдут уже на другой столичной арене. После возрождения в 2015 году «Спартак» играл в Сокольниках и «Лужниках», а затем в 2017 году переехал в «Парк Легенд». Дворец спорта красно-белым сначала приходилось делить с «Динамо», затем с ЦСКА. Теперь эта страница в истории клуба заканчивается», – объявлено на официальном сайте «красно-белых».

Новости о переезде «Спартака» в «Мегаспорт» обеспокоили Анжелику Крылову – тренера по фигурному катанию. Она занимается с ледовыми танцорами, раньше в ее группу входили фигуристы сборной России.

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«Если «Спартак» полноценно переедет на «Мегаспорт», не очень понятно, как мы будем там тренироваться. Если они будут только в нем играть, это нам сильно не помешает, у нас тренировки в основном утром и на тренировочной арене, а не на главной. Мы уже делили время с ЦСКА, «Динамо», они просто иногда приезжали и проводили тренировки в вечернее время.

Хотя, в принципе, проблема со льдом у нас есть, и это тянется уже не первый год. А после того как дворец «Крылатское» превратили в больницу, фактически две школы объединили в одну. Кто-то ушел – неудобно ездить. Но желающих кататься в группе очень много, а льда катастрофически мало. 2,5 часа в день в летнее время, когда идет постановка программ, – это мало.

Анжелика Крылова (слева) с Бетиной Поповой и Сергеем Мозговым Фото: Getty Images

Не хочется жаловаться – руководство нас поддерживает, просто объективно ситуация тяжелая. Программы ставим уже на полу, чтобы компенсировать нехватку льда. А тут еще и с концертом «Зверей» арену могут закрыть, конечно, я волнуюсь! Но надеюсь, со «Спартаком» мы разъедемся», – цитирует тренера «Спорт-Экспресс»

К счастью для фигуристов, волнения Крыловой оказались напрасными: «Спартак» будет проводить в «Мегаспорте» только матчи, а тренироваться – в «Лужниках».

«Мы будем играть на арене «Мегаспорт». На Малой спортивной арене «Лужников» команда будет просто базироваться и тренироваться. Мы там не планируем проводить игры КХЛ. Молодежная команда «Спартака» планируется, что будет играть на Малой спортивной арене «Лужников», – заявил в комментарии ТАСС генеральный менеджер команды Алексей Жамнов.

Крылова – серебряный призер Нагано-1998 в танцах на льду в паре с Олегом Овсянниковым.

В России она тренировала Бетину Попову и Сергея Мозгова – победителей Универсиады и участников этапов Гран-при.

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