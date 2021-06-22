Mastercard и КХЛ проводят акцию «Бесценная Лига» уже 5-й сезон. Фанаты хоккея голосуют за Бесценного Игрока, а также за Бесценного Болельщика, потому что они вносят огромный вклад в развитие любого вида спорта.

Павел Дацюк собрал больше всего голосов. Форвард, которого называют Волшебником за его виртуозную игру – единственный хоккеист в мире, который завоевал золото Олимпиады, Кубок Гагарина и Кубок Стэнли, а также золото чемпионата мира.

Голосование за лучшего игрока проходило на официальном сайте mastercard.khl.ru, и теперь стал известен рейтинг десяти самых популярных игроков по версии «Бесценной Лиги». От каждого клуба был представлен только один игрок.

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В список вошли:

Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк – 19 078 голосов;

Форвард московского «Динамо» Вадим Шипачёв – 17 420;

Нападающий «Салават Юлаев» Теэму Хартикайнен – 16 338;

Форвард «Торпедо» Дамир Жафяров – 14 420;

Нападающий «Спартака» Сергей Широков – 12 398;

Форвард «Ак Барса» Стефан Да Коста – 10 245;

Нападающий «Локомотива» Владимир Ткачёв – 10 086;

Защитник «Барыса» Даррен Диц – 9339;

Голкипер «Северстали» Владислав Подъяпольский – 9130;

Форвард «Металлурга» Сергей Плотников – 8982.

В 42 года Дацюк набрал 35 (12+23) очков в 51 матче.

Омский «Авангард» стал чемпионом России по хоккею сезона-2020/21. Второе место в чемпионате страны занял ЦСКА, третьим стал казанский «Ак Барс».

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