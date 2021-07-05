Капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин завершил хоккейную карьеру в возрасте 40 лет.
Об этом в интервью газете «Спорт-Экспресс» сообщил его агент Сергей Паремузов.
Возрастной форвард отказался от оффера стать помощником тренера «Магнитки». «Мозякин благодарит «Металлург» за предложение войти в тренерский штаб. Но по своим личным причинам он не готов это сделать», – рассказал первый вице-президент магнитогорского клуба Сергей Ласьков (цитата по «Чемпионату»).
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- Сергей Мозякин выступал за «Металлург» с 2011 года и вместе с командой выиграл два Кубка Гагарина. Мозякин – лучший бомбардир в истории КХЛ. Нападающему принадлежат рекорды Лиги по набранным очкам (928), заброшенным шайбам (419) и голевым передачам (509).
- В регулярном чемпионате КХЛ-2020/21 Сергей провел 38 матчей, забросил 10 шайб и сделал 11 ассистов при показателе полезности -11. В Кубке Гагарина у форварда 4+6 в 11 встречах и -3 по показателю «плюс-минус».
- В составе сборной России Мозякин дважды становился чемпионом мира (в 2008 и 2009 гг.), а также олимпийским чемпионом Пхёнчхана-2018.
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