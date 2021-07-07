Защитник «Авангарда» Семен Чистяков объяснил, почему отвез Кубок Гагарина на могилу погибшего экс-капитана молодежной команды «Динамо» Санкт-Петербург Тимура Файзутдинова.

«Не знаю, что тут обсуждать. Это был мой долг – приехать с Кубком на могилу моего друга, с которым мы четыре года – с 12 до 16 лет – вместе играли в челябинском «Тракторе». Встретился с родителями Тимура, с первым тренером. Обещал это сделать в первые же минуты после победы «Авангарда» в финале плей-офф – и слово сдержал.

Также побывал с Кубком Гагарина в родном Нижнем Тагиле – можно сказать, вместе с Артемом Железковым. Другом детства, с которым мы росли на одной улице и который завоевал трофей еще в составе «Магнитки». Незабываемая поездка», – рассказал Чистяков.

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Тимур Файзутдинов скончался 12 марта после попадания шайбы в голову во время матча с ярославским «Локо».

В минувшем сезоне Чистяков сыграл за молодежную и национальную сборную России и провел лучший сезон в карьере.

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