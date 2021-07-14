Сергей Федоров назначен главным тренером ЦСКА.

На этом посту бывший форвард сборной России сменил Игоря Никитина, который возглавлял армейцев на протяжении четырех последних сезонов. Федоров работает в ЦСКА с 2012 года, а с 2013 года является членом наблюдательного совета клуба. До этого Федоров никогда не работал главным тренером.

«По итогам заседания наблюдательного совета главным тренером ЦСКА назначен Сергей Федоров. Клуб благодарит Игоря Никитина за проведенные в ЦСКА годы, проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», – прокомментировал назначение президент ЦСКА Игорь Есмантович на официальном сайте клуба

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Никитин возглавлял ЦСКА с 2017 года. В сезоне-2018/19 он привел клуб к победе в Кубке Гагарина.

В минувшем сезоне армейцы дошли до финала Кубка Гагарина, где проиграли «Авангарду» – 2-4.

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