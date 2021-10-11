Торпедо НН
    -
    19:00
    11.10.21
    КРК «Нагорный»
    Северсталь
      КХЛ • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Торпедо НН - Северсталь

      Хоккей. Следите за матчем Торпедо НН – Северсталь на Eurosport.ru! 11 октября 2021 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Торпедо НН и Северсталь и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Хоккей, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Торпедо НН и Северсталь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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